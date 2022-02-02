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Mersin’de evde çıkan yangın söndürüldü

02.02.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de evde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kırsaldaki Büyükkösebalcı Mahallesi'nde Ahmet Takan'a ait, altı depo olarak kullanılan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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yangın Mersin Tarsus

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