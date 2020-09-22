Mersin'de evlilik hazırlığındaki çiftin parkta uyurken para ve telefonlarının çalındığı iddiası

Almanya'da restoran işletmecisi olan Mustafa Zülküflü (51), kentte yaşayan evlilik hazırlığı yaptığı Fatma Polat (35) ile nikah işlemlerini yapabilmek için kente geldi.

Gece parkta uyuyakaldıklarını, sabah uyandıklarında yaşadıklarıyla şok olduklarını anlatan Polat, "Sabah uyandığımda 'Nasıl olur çanta yok' dedim. Eşimin cüzdanındaki paralar da alınmış ve geri boş bırakılmış. Benim çantamı tamamen almışlar. Eşimin çantası boynunda olduğu için çıkaramamışlar. Biz bir an önce o şahıs veya şahısların bulunmasını ve bizden aldıklarının geri verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Polat, şüphelilerin yakalanmasını beklediklerini kaydetti.

Mustafa Zülküflü de yaşadıkları olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Almanya'dan evlenmek için gelmiştim. Mutlu bir gün yaşamıştık. O gün hanımla fotoğraf çektirdik. Bütün paramız gitti. Artık yapacak bir şeyimiz yok, evlenemiyoruz. Almanya'ya dönecektim şu an dönemiyorum. Ailemizden destek alarak gideceğim. Biz polisin ardından savcılığa başvurduk." dedi.

