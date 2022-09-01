YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de fıstık balyaları yandı

Mersin’de fıstık balyaları yandı

01.09.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de fıstık balyaları yandı

Mersin’de fıstık balyaları yandı

MERSİN (AA) - Mersin'de fıstık balyalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Çayırekinliği Mahallesi'nde yol kenarında fıstık balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, balyalar ise tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyorMersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:
Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladıTrabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:05
Öğle
12:47
İkindi
16:25
Akşam
19:18
Yatsı
20:36
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.