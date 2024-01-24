YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Mersin'de garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

AA AA
24.01.2024 10:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de lokantada çalışan garsonun, boğazına yiyecek takılan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'de garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki işletmede yakınlarıyla yemek yiyen kişi, nefes alamamaya başladı.

İşletmenin garsonu Sadık Fırat (30), boğazına yiyecek kaçtığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.

Fırat, müdahalesiyle müşterisinin boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağladı.

Olay, iş yerinin güvelik kamerasınca görüntülendi.

Sadık Fırat, AA muhabirine, müşterisine yardımcı olabildiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

İlk yardım eğitiminin önemini anlatan Fırat, "Alanya'da çalışırken ilk yardım eğitimi aldım. Bir gün uygulayacağım aklıma gelmezdi. Lokantaya gelen amcamıza nasipmiş. Garsonların bu konuda eğitim görmesini isterim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildiNarkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntülerAntalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler
Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralıAnkara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Garson Mersin heimlich manevrası lokanta

Mersin Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
12:58
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:22

Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

Aydincik eczanesi
Aydincik
Çelik eczanesi
Tarsus
Merkez eczanesi
Bozyazi
Özkul eczanesi
Tarsus
Yaşam eczanesi
Anamur
Cadde eczanesi
Yenisehir
Çağdaşkent eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.