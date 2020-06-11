Mersin’de Geri Dönüşüm Sergisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Haftası kapsamında ’Geri Dönüşüm Sergisi’ açıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park’ta gerçekleştirilen serginin açışını, eşi Meral Seçer ile birlikte yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geri dönüşümden üretilen şövalelerde sergilenen fotoğrafları inceledi, resim çizen, boyama yapan çocukların eğlencesine ortak oldu. Sergide, survivor parkuru, resim şövaleler, kreş masa ve sandalyeleri, ahşap çiçeklikler, bistro masalar ve banklar yer aldı.

“Hepimizin ortak amacı temiz bir çevrede yaşamak”

Sergilenen ürünler hakkında bilgi veren Seçer, geri dönüşüm ürünlerini atölyelerinde imal ettiklerinin bilgisini vererek, “Bugüne kadar çok farklı alanlarda, farklı imalatlar yaptılar. Masa, sandalye, kuşlar için yuvalar yaptılar. Parklarda kullandığımız bankları imal ettiler. Belediyemizin kreşlerinin masaları, sandalyelerini geri dönüşüm yöntemiyle atölyelerimizde yapıldı. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz daha birçok malzemeleri bu yöntemle yapıyoruz” dedi.

Doğanın herkesin ortak koruma alanı olduğunu belirten Seçer, “Çevre bilinci, çevre sağlığı önemli kavramlar. Hepimizin ortak amacı, temiz bir çevrede yaşamak, yaşatmak ve sürdürülebilir bir çevre bilincini topluma kazandırmak. Bizlerin, vatandaşlarımızın, nefes alan veren her canlı varlığın temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu düşünürsek, bu görevi hepimizin yerine getirmesi gerekiyor. Biz de temmuz ayında yayınlanan sıfır atıkla ilgili genelge kapsamında, 660 adet plastikle ilgili geri dönüşüm kutusunu şehrimizin muhtelif yerlerine bıraktık. Yine metal malzemeler için 25 noktaya metal atıkları toplamak için kutu bıraktık” diye konuştu.

“Kültür Park’taki survivor parkuru ile vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz”

Sergide yer alan survivor parkurunun Tarsus Gençlik Kampı’nda da olduğunu hatırlatan Seçer, “Geçtiğimiz yıl çok güzel etkinlikler yaptılar. Özellikle özel çocuklarımız, istismara uğramış çocuklarımız, sorunlu çocuklarımız, aileler, kadınlarımız, bu alanlardan yararlandı. Özellikle kapalı ortamda, apartman ortamında, ev ortamında psikolojik sorunlar yaşayan çocuklarımızın Gençlik Kampında, survivor alanında çamurlu suyla oynamaları, kötü enerjilerini toprağa bırakması, bünyelerinden atması çok önemli, çok değerli aktiviteler. Toplamda 30 binin üzerinde ziyaretçimiz olmuştu bu alanda. Şimdi de Kültür Park’a burada gördüğünüz survivor parkurunu oluşturduk. Burada vatandaşlarımıza hizmet verecek. Ailelerimiz çocukları ile gelebilir” ifadelerini kullandı.

“Belli ilçelere de survivor parkuru göndereceğiz”

Etkinlik alanında çocuklara belediye görevlilerinin eşlik edeceğinden söz eden Seçer, “Çocuklarımıza fiziki olarak herhangi bir zarar gelmesin diye görevlilerimizin kontrolünde bu etkinlikleri yapacaklar. Hepsi eğitimli, kendi hocalarımız. Tüm yurttaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Çocukları ile gelebilirler. Ayrıca bunu seyyar hale getireceğiz. Belli ilçelere de survivor parkuru göndereceğiz. Belirli noktalara bunları kuracaklar ve her ilçede çocuklarımızın bunlardan faydalanması için bu çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.

Seçer, ayrıca vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği konularında da uyarılarda bulundu. Başkan Seçer, Geri Dönüşüm Sergisi’nin ardından sahilde inceleme gezisi gerçekleştirdi. Vatandaşlar ile sohbet eden Seçer, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde gerçekleştirilen çalışmaları da inceledi.

Serginin açılışına, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Dalyan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

