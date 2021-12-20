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Mersin'de hareket halindeki araca köpek bağlayan kişiye para cezası

20.12.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeğin araca bağlanmış vaziyette koşturulduğu anlar kameraya yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hareket halindeki araca köpeği bağlayarak koşturduğu tespit edilen kişiye 1500 lira ceza uygulandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir köpeğin hareket halindeki araca bağlandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Ekipler, yaptığı çalışmayla araç sürücünün İ.J. olduğunu tespit etti.

İ.J'ye, 1500 lira ceza uygulandı ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

Köpek, belediye ekiplerince hayvan ambulansıyla belediye bünyesindeki Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Nuri Tehneldere de koruma altına alınan köpeğin sağlık kontrolünün yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan, köpeğin hareket halindeki araca bağlanmış vaziyette koşturulduğu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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