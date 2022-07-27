Mersin'de hayvan çadırında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, hayvan çadırında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliye ait hayvan çadırında 260 kök Hint keneviri, 10 kilo 520 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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