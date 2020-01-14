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  4. Mersin’de hayvan haklarıyla ilgili farkındalık semineri

Mersin’de hayvan haklarıyla ilgili farkındalık semineri

MERSİN HABERLERİ  | 14.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi tarafından ilçe sınırlarında bulunan okullarda, sokak hayvanlarını konu alan ’Onlar da can birlikte yaşam’ isimli seminerler dizisi başlatıldı.Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayvan sevgisi ve hakları, sokak hayvanlarına karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe sınırlarında bulunan 12 okulda öğrencilere, hayvan hakları savunucusu ve dizi-sinema oyuncusu Semih Iğdigül tarafından, ’Onlar da can birlikte yaşam’ konulu seminerler dizisi veriliyor.Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen seminere Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı.

Mersin’de hayvan haklarıyla ilgili farkındalık semineri

Akdeniz Belediyesi tarafından ilçe sınırlarında bulunan okullarda, sokak hayvanlarını konu alan ’Onlar da can birlikte yaşam’ isimli seminerler dizisi başlatıldı.
Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayvan sevgisi ve hakları, sokak hayvanlarına karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe sınırlarında bulunan 12 okulda öğrencilere, hayvan hakları savunucusu ve dizi-sinema oyuncusu Semih Iğdigül tarafından, ’Onlar da can birlikte yaşam’ konulu seminerler dizisi veriliyor.
Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen seminere Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı. Öğrencilere hitap eden Gültak, Türkiye’de hayvan haklarıyla ilgili yeni ve önemli yasal düzenlemelerin çıkarıldığını söyledi. Gültak, “Kedi, köpek veya başka hayvanlar olsun, onlara karşı maalesef işlenen çeşitli zulümler var. Bu hiçbir şekilde doğru değildir. Tüm canlıların hepsi doğaya faydalıdır. Hayvanlar da birer can, onların da duyguları var. Hayvanları sevip koruyacağız. Onların da sevgiye ve yardıma ihtiyacı var. Zor durumda iseler Büyükşehir Belediyesi veya Akdeniz Belediyesi’ne ya da kaymakamlığa bildirin” dedi.
“Avustralya’da yapılan katliamdır”
Avustralya’da çıkan orman yangınları sonucu, su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle binlerce devenin öldürülmesini katliam olarak niteleyen Gültak, bu durumun kabul edilemeyeceğini, insani ve vicdani olmadığının altını çizdi. Hayvanlara karşı duyarlılığı nedeniyle Semih Iğdigül’e de teşekkür eden ve plaket veren Başkan Gültak, kendisinin de evinde bir kedi ve kanarya beslediğini söyledi. Hayvan sevgisinin önemine vurgu yapan Gültak, sokak hayvanlarıyla ilgili projelere her zaman destek olacaklarını kaydetti.
Dizi ve sinema oyuncusu, aynı zamanda hayvan hakları savunucusu Semih Iğdigül de sunumunda, hayvan haklarına karşı duyarlılığı ve bu fırsatı kendisine verdiği için Başkan Gültak’a teşekkür etti. Ardından İğdigül tarafından öğrencilere hayvan haklarıyla ilgili interaktif eğitim verildi, hayvan hakları ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturacak örnek olaylar anlatıldı. Anlattıklarıyla, bazen güldüren bazen de duygulandıran İğdigül, ‘sessiz dostlar’ denen hayvanlara, özellikle de köpeklere karşı toplumsal önyargılar olduğunu ifade etti, hayvanlara insanlık dışı eziyet ve işkenceler yapıldığına dikkat çekti. Türkiye çapında 500 civarında hayvan barınağını da ziyaret ettiğini kaydeden Semih İğdigül, maalesef buralarda da çok kötü şeylere tanık olduğunu sözlerine ekledi.

Mersin’de hayvan haklarıyla ilgili farkındalık semineri

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