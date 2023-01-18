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Mersin’de "huzur ve güven" operasyonu: 17 gözaltı kararı

18.01.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de "huzur ve güven" operasyonu başlatıldı. 17 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polisleri adreslere tek tek girdi.

Mersin’de "huzur ve güven" operasyonu: 17 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen ve silahlı kavga olayına karışan 17 şüpheli belirlendi. Bu sabah "huzur ve güven" adı altında operasyon için düğmeye basan ekipler, 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonda kapılar, koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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