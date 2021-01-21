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Mersin'de huzurevleri ve bakımevleri sakinleri ile personeline Kovid-19 aşısı yapılıyor

21.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Mersin'de huzurevleri ve bakımevleri sakinleri ile personeline Kovid-19 aşısı yapılıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile çalışan personele CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulanmasına devam ediliyor.

Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevindeki personel ve burada kalan yaşlılara aşı yaptı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Aslan, AA muhabirine, aşı çalışmasının huzurevinde herhangi bir sorun olmadan tamamlandığını söyledi.

Aslan, "Yaşlılarımıza hem hekim hem de idareci olarak bilgi verdim. Kovid-19 sürecinde bu aşı önemli bir tedbir. Kurumumuzdaki sağlıkçılar da psikolojik olarak yaşlılarımızı hazırladı. Aşı olduktan sonra yaşlılarımız kendilerini güvende hissetti." diye konuştu.

Huzurevi sakinleri de sağlıkçıların ardından aşı önceliğinin kendilerine tanınmasından mutlu olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

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