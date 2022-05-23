Mersin'de iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

M.Y'nin kullandığı 46 ABL 474 çekici plakalı tır, Damlama Mahallesi yakınlarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yolcu olarak bulunan ve tırda sıkışan Y.Ö'yü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan tır sürücüsü M.Y. ile Y.Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ulaş Mahallesi'ndeki kazada ise B.Ö. idaresindeki 33 P 4029 plakalı arabayla C.G'nin kullandığı 33 NLP 47 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle araçta bulunan D.Y, A.K.E, S.U. ve A.S. sağlık ekiplerince

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

