MERSİN (AA) - Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Rüstem Yılmaz yönetimindeki plakasız motosikletle başka bir plakasız motosiklet, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Hürü Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



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