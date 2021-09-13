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Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

13.09.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Rüstem Yılmaz yönetimindeki plakasız motosikletle başka bir plakasız motosiklet, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Hürü Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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