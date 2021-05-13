Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eda F. idaresindeki 01 AEJ 145 plakalı otomobil, Mustafa Gönül'ün kullandığı 01 D 6414 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Mustafa Gönül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



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