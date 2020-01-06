YURTHABER
  4. Mersin’de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı

Mersin’de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı

MERSİN HABERLERİ  | 06.01.2020 20:23 | Son Güncelleme

Meteorolojinin ’kırmızı kod’ uyarısı verdiği Mersin’de, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı.Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6.Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5.

Mersin’de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı

Meteorolojinin ’kırmızı kod’ uyarısı verdiği Mersin’de, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı.
Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6.Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Böge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Toplantıda ilk olarak kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında bilgi alan Vali Su, aşırı yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini ifade ederek, ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğünü söyledi.
Olası afetler karşısında devletin tüm kurumlarının bir araya gelerek iş birliği içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldığını belirten Su, kurul üyelerine ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.
Pazar günü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Mersin ve ilçelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların, çarşamba sabah saatlerine kadar Mersin merkez ilçeleri, Tarsus, Çamlıyayla ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli olmasının beklendiği bildirilmişti.

Mersin’de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildiÇadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi
Toroslar Belediyesi, olası su baskınlarına karşı kriz masası oluşturduToroslar Belediyesi, olası su baskınlarına karşı kriz masası oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Bilkent Erzurum Okulları Erzurum Valisi Okay Memiş’i ağırladı

Bilkent Erzurum Okulları Erzurum Valisi Okay Memiş’i ağırladı

Kayserispor’da 4 futbolcu kırmızı kart gördü

Kayserispor’da 4 futbolcu kırmızı kart gördü

Bu proje Çukurova’da verimi artıracak

Bu proje Çukurova’da verimi artıracak

Mersin Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:06

Mersin Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Birtan Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Kerim Eczanesi
Merkez
Ocak Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Fetö Soruşturması Yapan Savcı Fetö'den Tutuklandı

Fetö Soruşturması Yapan Savcı Fetö'den Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.