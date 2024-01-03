YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis talebi

Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis talebi

03.01.2024 11:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanık hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktorluk yapan tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in 23 Ekim 2023'te pompalı tüfekle yaralanmasıyla ilgili tutuklanan aynı hastanede görevli Ersin Karakuş hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın "kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, biten ilişkilerini sürdürmek için Nergiz'e ailesi ve iş hayatı üzerinden tehditte bulunduğu, kadının karşı çıkmasına rağmen rahatsız etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ersin Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği aktarılan iddianamede, sanığın "öldürme kastıyla" hareket ettiği kaydedildi.

İddianamede sanığın, olaydan sonra intern doktorun kız kardeşine "Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu" şeklinde ses kayıtları attığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Aynı hastanede çalıştığı Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayıp kaçan Ersin Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildiKayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacakKemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
Anahtar Kelimeler:
Mersin dava iddianame

Mersin Namaz Vakitleri 3 Ocak Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
12:51
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:04

Mersin Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Çarşamba

Cumhuriyet eczanesi
Yenisehir
Halk eczanesi
Tarsus
Mira eczanesi
Silifke
Bariş eczanesi
Akdeniz
Veysel eczanesi
Tarsus
Birtan eczanesi
Akdeniz
Esin eczanesi
Tarsus
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.