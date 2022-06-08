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Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

08.06.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili aranan 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait Bahçelievler Mahallesi 1801 Sokak'taki iş yerine silahla ateş açan 3 zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen Y.C.G. ile Ü.B'yi yakaladı.

Firari zanlı H.K'yi gözaltına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yenişehir ilçesinde, 6 Haziran'da sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait iş yerine, bölgeye otomobille giden 3 kişi tarafından silahla ateş açılmıştı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinin camları hasar görmüştü.

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Gözaltı Mersin silahlı saldırı

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