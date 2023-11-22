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Mersin'de itfaiye personeli yetiştirecek Ata Eğitim Merkezi açıldı

22.11.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesince, itfaiye personeline eğitim verilmesi için tasarlanan Ata Eğitim Merkezi törenle hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, afetlere daha hazırlıklı olunması ve talep eden kurumlara eğitim verilmesi için Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde yaptırılan merkez hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Vahap Seçer, projenin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıdığını belirtti.

Merkezin büyüklüğünün 8 bin 400 metrekare olduğunu anlatan Seçer, "İtfaiyeye dair ne ararsanız burada var. Hangi konuda eğitime ihtiyacınız varsa o eğitim alanının istasyonu burada mevcut. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bilimin, mantığın ve aklın ışığında itfaiye birimimize gereken yatırımları yaptık." ifadelerini kullandı.

Seçer, projenin, Türkiye'nin en iyi ve donanımlı itfaiye eğitim merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından itfaiye ekipleri, merkezdeki parkurlarda gösteri yaptı.


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Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye

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