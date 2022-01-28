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Mersin'de İz Bırakanlar Müzesi açıldı

28.01.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de İz Bırakanlar Müzesi açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de Akdeniz Belediyesi tarafından hazırlanan İz Bırakanlar Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Vali Ali İhsan Su, Mersin Valiliğinin desteği, Akdeniz Kent Konseyi'nin katkılarıyla yok olmak üzere olan tarihi bir Mersin Evi'nin restore edilerek hazırlanan müzenin açılışında yaptığı konuşmada, kentte kültürel değerlere ilişkin çok önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Mersin değerlerinin yeni nesle anlatılması gerektiğini dile getiren Su, kentin tarihine ilişkin gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kentin açık hava müzesi durumunda olduğuna değinen Su, "Biz de bu eserlerimizi projelendiriyoruz, restore ediyoruz ve kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bu bina yıkık bir vaziyetteydi. Burayı satın aldık, projesini yaptık, onardık ve güzel bir hale getirdik. Mersin'in yetiştirdiği önemli kişiler var. Gençlerimize, dışardan gelen misafirlerimize buradan yetişen değerlerimizi tanıtmak ve böylelikle bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Bu müze, gençlerimize vizyon kazandıracak." diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Akdeniz ilçesinin kent için önemine işaret ederek, müzede Mersin'i anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Müzeyi gezen insanların "Mersin denildiğinde aklımıza ne geliyor?", "Nasıl bir şehir?", "Kimler gelmiş, gitmiş?" gibi sorulara yanıt bulabileceğini belirten Gültak, "Şehrin ortasındayız. Misafirlerinizi getirebileceğiniz, soluklanabileceğiniz bir müzeden bahsediyoruz. 7 odalı bir müze. Bu evi son anda kurtardık. Yıkılmak üzere ve yanmış bir evdi. Ciddi bir heyet çalıştı burada. Sonuçta bu müzeyi hayata kazandırdık. İçeride birçok biyografiyi, anıları canlandıracaksınız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da Mersin'de çok güzel çalışmaların yapıldığını aktararak, müzeyi oluşturmada emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da müzenin Mersin'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan müzeyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

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