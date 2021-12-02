Mersin'de kaçak 245 bin makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisi üzerine Mezitli ve Toroslar ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, 220 bin boş, 25 bin tütünle doldurulmuş makaron ile 44 kilogram kaçak tütün, sigara basma makinesi ve kompresör ele geçirildi.
Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.
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