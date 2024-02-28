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Mersin’de kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

İHA İHA
28.02.2024 10:39
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Mersin’in 3 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Mersin’de kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken 38 bini dolu 100 bin adet makaron, 3 adet makaron dolum makinası, 332 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 72 bin adet sigara filtresi ile 1 adet elektronik tartı makinası ve 2 adet ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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