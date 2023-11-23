Mersin’de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

“Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans” mottosu ve “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” sloganı ile Ulu Cami’den Cumhuriyet Meydanı’na doğru yapılan yürüyüşe, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Egin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın eşi Behiye Gültak, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bürokratlar, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri ile yüzlerce kadın katıldı. Kitlesel yürüyüş boyunca kadınlar, “Kadının Özgürlüğü Toplumun Özgürlüğüdür”, “Dünyada Her Şey Kadının Eseridir”, “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” ve “Hiç Kimse İstemediği Biriyle Zorla Evlendirilemez”, “Cinsel Haklar İnsan Hakkıdır” yazılı dövizler taşıdı. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından meydanı dolduran her yaş ve kesimden vatandaşa hitap eden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, sıfır tolerans ile yaklaştığımız, asla kabul etmeyip mücadele ettiğimiz bir konu. Ülkemizde 2006 yılında kadına yönelik şiddete karşı ulusal eylem planı yayınlanmış, birinci eylem planı kapsamında 2010 yılına kadar çalışmalar devam etmiş. 2012-2016 yılları arasında ikinci eylem planı, 2016-2020 yılları arasında da üçüncü eylem planı yürürlüğe konulmuştur” dedi.

“KADINA SAYGIYI, HÜRMETİ ÖNCELEYEN BİR İNANCIN TEMSİLCİLERİYİZ”

“Amacımız, kadına yönelik şiddeti tamamen sıfırlamak” diyen Pehlivan, "Şiddet tamamen sıfırlandığı gün asıl memnuniyeti o zaman hep birlikte yaşayacağız. İlgili kurum, kuruluş ve bakanlıklarımızın desteği, toplumumuzun tüm kesimlerinin iştirakiyle, bu konudaki çalışmalar ‘şiddeti sıfırlama’ hedefiyle kesintisiz devam ediyor. Şiddet konusu, inancımızda, kültürümüzde, medeniyet değerlerimizde de dışlanan bir konudur. Kadına saygıyı, hürmeti önceleyen, ‘Cennet anaların ayağı altındadır’ diyen bir inancın temsilcileriyiz. Devlet geleneğimizde de tarih boyunca kurmuş olduğumuz, başta 16 büyük devletimiz olmak üzere, kadının söz sahibi olduğunu biliyor, tarihsel kayıtlardan da bunu anlıyoruz" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyetin ilanından hemen sonra kadınlara tanınan haklarda da büyük ilerlemeler olduğunu kaydeden Pehlivan, "Dünyada kendine medeni diyen ülkelerde çok daha uzun yıllar sonra bu hak verilmişken, ülkemizde ise 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bizler, kadınıyla, erkeğiyle, genci yaşlısıyla bir bütünüz, aileyiz ve ailelerimizin güçlü olması sayesinde toplum, millet ve devlet olarak çok daha güçlüyüz. Bu medeniyet yürüyüşümüzde de kadınlarımızın çok büyük bir rolü ve emeği var” ifadelerini kullandı.

