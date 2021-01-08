YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kadının cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasında

Mersin'de kadının cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasında

MERSİN HABERLERİ  | 08.01.2021 11:49 | Son Güncelleme

Mersin'de kadının cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'de kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu montunun cebinden yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı yakalandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde yürüyen N.H.H, cep telefonunun çalındığını fark edince polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Polis, kamera kaydından İ.G. olduğunu belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla yürüyen N.H.H'yi takip eden zanlının, kaldırımın dar kısmında kadının montunun cebindeki cep telefonunu saniyeler içinde çalması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
12:53
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Cevheroğlu Eczanesi
Akdeniz
Gülfidan Eczanesi
Akdeniz
Irmak Eczanesi
Akdeniz
Hasbay Eczanesi
Mezitli
Seda Eczanesi
Mezitli
Babacan Eczanesi
Toroslar
Dicle Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.