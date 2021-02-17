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Mersin’de kar yağışı etkisini devam ettiriyor

17.02.2021 00:41 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Mut Şube Müdürlüğünün yüksek kesimlerdeki karla mücadelesi devan ederken, Sertavul Geçidi’nde yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğü ekipleri, Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıp yolların tuzlama çalışmalarını yapıyor.Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mersin’in Mut ilçesindeki yüksek kesimlerindeki kar mücadelesi devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Mut Şube Müdürlüğünün yüksek kesimlerdeki karla mücadelesi devan ederken, Sertavul Geçidi’nde yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğü ekipleri, Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıp yolların tuzlama çalışmalarını yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mersin’in Mut ilçesindeki yüksek kesimlerindeki kar mücadelesi devam ediyor. Mut ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki mahallelerinde 2 gündür akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca süren kar yağışında mahallelerin karla kapanan yollarını açan ekipler, yolda mahsur kalan araçları da kurtarmaya devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama araçları, greyder konuşlandıran Büyükşehir Mut Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte karla mücadele ekiplerini anında bölgeye yönlendirdi. Ekipler, yüksek kesimlerdeki kardan kapanan yolları açtı. Ekipler, daha sonra gece boyunca hem yolları açık tutmak için çalıştı, vatandaşların yolda kalmaması için gece boyunca gelen ihbarlara da anında müdahale ettiler.

Sertavul Geçidi’nde yoğun kar, tipi ve sisi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan Sertavul Geçidi’nde, yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi’nde, akşam saatlerinde başlayan kar, tipi ve sis etkisini sürdürüyor.

Yol güzergahında Alahan ve Sertavul Geçidi’nde Bölgedeki trafik ekipleri, araçlarda kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücüler ile ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.
Ulaşımın aksadığı yolda Karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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