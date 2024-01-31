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Mersin’de kar yağışı: Karaman yolu büyük araçlara kapatıldı

İHA İHA
31.01.2024 14:17 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle özellikle Mersin-Karaman-Konya yolunun tır ve çekicilere kapatıldığı bildirildi.

Şehrin yüksek kesimlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Silifke’de de birçok mahalleyi beyaza bürüdü. Silifke’nin Keben, Sabah, Gündüzler, Yenisu, Evkafçiftliği, Bayındır, Kargıcak, İmambekirli, Senir, Nuru, Pelitpınarı, Seydili, Şahmurlu, Örenköy, Yeğenli, Sömek, Cambazlı, Kıca, Çatak, Kavak, Kırobası, Saraydın, İmamlı, Uzuncaburç, Yenibahçe ve Çaltıbozkır mahalleleri kara teslim oldu. Son 6 yılın en fazla yağışının olduğu bazı kesimlerde kar kalınlığı artmaya başladı. Ana yollarda ulaşım güçlükle sağlanırken, ara yollar kar nedeniyle kapandı. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle doğada kartpostallık görüntüler oluştu. Bölgede her zaman kar yağmadığı için birçok kişi fotoğraf makinesini alarak karın oluşturduğu güzel manzarayı çekmeye çalıştı.

Bölgede karayolları ekipleri ile birlikte Mersin Büyükşehir ve Silifke Belediyesi ekiplerinin mahalleler arası ulaşımın sağlanması için sürekli çalışma yaptığı bildirildi.

Tüm Silifke’nin bu karı beklediğini belirten Çaltı Mahalle Muhtar Azası Kemal Doğan, “Silifke geneline şimdiye kadar böyle bir kar yağmadığı için yazları kuraklık çekiyordu. Herkes bu karın yağmasını bekledi. Allah’a şükür ki çok güzel kar yağdı. Yağan kar, önümüzdeki yaz aylarında bereket olarak görülecek. Çünkü bu karla birlikte yer altı sularımız çoğalacak. Son 6 yıldır böyle bir yağış görmedik” diye konuştu.

Vatandaşlardan Kemal Doğan ise, “İlçemizin yüksek kesimlerine zorda kalınmadığı sürece araçlarla gidilmemesi gerekiyor. Yola çıkan araçların, kış lastiği olmadan ve zincirsiz çıkmaması gerekiyor” dedi.

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