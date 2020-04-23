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Mersin'de karantina yurdunda kalanlar pencereden İstiklal Marşı'nı okudu

MERSİN HABERLERİ  | 23.04.2020 21:58 | Son Güncelleme

Mersin'de karantina yurdunda kalanlar pencereden İstiklal Marşı'nı okudu

MERSİN (AA) - Mersin'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altına alınanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı’nı pencerelerden okudu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdu'na yerleştirilen Türk vatandaşları, yurdun penceresinden Türk bayrağı sallayıp, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

"Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan vatandaşlar, dinletilen müziklere eşlik etti.

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Karantina Mersin Yurt

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Mersin Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

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Merkez
Damla Eczanesi
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Doruk Eczanesi
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Eren Eczanesi
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