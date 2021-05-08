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Mersin'de karısını bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı

08.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de karısını bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 çocuk sahibi karısını bıçaklayarak öldüren koca Silifke ilçesinde gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki evlerinde dün 2 çocuğunun annesi Semra Ç'yi (48) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının bulunduğu bölgeyi belirledi.

Ekipler, Silifke ilçesinde olduğunu tespit ettiği zanlıyı kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, aralarındaki tartışmanın da aile içi geçimsizlik nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi.

Erdemli'de dün Semra Ç. (48) evlerinin banyosunda bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu. İki çocuk annesi kadını öldürdüğü iddia edilen kocası A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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