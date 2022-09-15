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Mersin'de karısını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

15.09.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şerif A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Saldırıda yaralanan müşteki Derya D. ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

- Olay

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı.

Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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