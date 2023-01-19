Mersin’de katı atıklardan 65 milyon KW elektrik enerjisi üretildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, iklim değişikliğine neden olan etmenlerin zararlarını en aza indirebilmek adına çalışmalar yapıyor. Katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertarafı işlemlerini yürüten daire, atıklardan enerji üretimi de gerçekleştiriyor. İklim değişikliği ile mücadele ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında plan ve projeler yürüten daire, çevre yönetimi sistemi çalışmalarına da destek veriyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi’ne bağlı ekipler, Mersin genelinde bulunan 9 katı atık aktarma istasyonunda 2022 yılında toplam 480 bin 414 ton katı atığı taşırken, 622 bin 518 ton atığın da bertarafını gerçekleştirdi.

"622 BİN TON ATIĞIN BERTARAFINI SAĞLADIK"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, "İlçelerimizde toplam 9 tane aktarma istasyonumuz var. Bu aktarma istasyonlarımıza gelen atıkların, düzenli depolama ve bertaraf tesislerimize taşınması işlemini gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında yaklaşık olarak 480 bin ton katı atığı, aktarma istasyonlarından bertaraf sahalarımıza taşıdık. Bu sahalarımızda bu atıkların bertarafı işlemini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak 622 bin ton atığın bertarafını bu 3 sahamızda gerçekleştirdik. Birisi Tarsus’ta, birisi merkezde, birisi Silifke’de olmak üzere 3 tane sahamız bulunuyor" diye konuştu.

"72 BİN HANENİN AYDINLATMA ENERJİSİNE EŞ DEĞER ÜRETİM YAPTIK"

Bertaraf edilen atıklardan ürettikleri elektrik enerji miktarını da paylaşan Zorlu, "Buraya getirmiş olduğumuz katı atıkların bertarafı sırasında bir de enerji üretimimiz var. 2022 yılında yaklaşık olarak 72 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer miktarda enerji üretimi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu 72 bin sayısını, yaklaşık olarak 100-120 bine taşımayı hedefliyoruz. Bertaraf sahamıza gelen katı atıklardan 2022 yılı içerisinde yaklaşık olarak 65 milyon kilovat enerji üretimi gerçekleştirdik. Bu tabi ki, hem iklim değişikliği ile mücadele, hem de atıkların ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir adım" şeklinde konuştu.

"HAFRİYATLARI, BELİRLENEN DOLGU ALANLARINA BIRAKARAK, MOLOZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLÜYORUZ"

Sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkları da bertaraf ettiklerini dile getiren Zorlu," Kentimizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkların bertarafı ve sterilizasyon işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Yine bu Şube Müdürlüğümüzde, kentte oluşan hafriyatın bertaraf edilmesi, dolgu alanlarına götürülüp oralarda depolanması ve talep üzerine kişilerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu noktalara dolgu yapılması işlemi gerçekleştiriliyor. 2022 yılında yaklaşık olarak 173 bin ton malzeme, dolgu alanlarında bertaraf edildi" ifadelerini kullandı.

Zorlu, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğü ile tüm dünyanın ve insanoğlunun en büyük problemlerinden birisi olan iklim değişikliği konusu üzerine çalışmalar yaptıklarını da kaydetti.

"TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KAPASİTELİ PLANETARYUMU FAALİYETE GEÇECEK"

İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulacak İklim ve Çevre Bilim Merkezinin detaylarını aktaran Zorlu, "Bu müdürlüğümüzde, şu anda yapım faaliyetleri devam eden bir Bilim Merkezimiz var. Bu Bilim Merkezi’nin içerisinde, yaklaşık olarak 150’ye yakın deney düzeneği bulunacak ve bir tane de planetaryum bulunacak. İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde yapacağımız faaliyetlerle, özellikle 8-14 yaş grubundaki çocuklara iklim ve çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yapmak istiyoruz. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde İklim ve Çevre Bilim Merkezimizin deney düzenekleri ihalesini gerçekleştirdik. Önümüzdeki yılın sonuna doğru bu deney düzenekleri ve planetaryumu faaliyete geçirerek, Mersin halkına hizmet vermesini sağlamak istiyoruz. Yapacağımız planetaryum, Türkiye’nin en büyük kapasiteli planetaryumu olacak ve bu planetaryumda, gelen ziyaretçilere 3 boyutlu iklim, çevre ve uzay konusunda gösteriler gerçekleştireceğiz"diyerek sözlerini tamamladı.

