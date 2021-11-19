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Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

19.11.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekiplerin Karaman'dan Mersin'e gelen ailenin "göç yolunda" yaptığı çalışmada, çocuğun yolda kaybolmadığını belirledi - Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de çalışmalara destek veriyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetiyor.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Ekipler, ailenin Karaman'dan Gülnar'a geldiği "göç yolunda" inceleme yaptı. Buradaki incelemeler ve alınan ifadeler sonucu, kayıp kız çocuğunun ailesiyle ilçeye geldiği tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "pense" adlı kadavra köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları kapsamında bölgedeki kırsal alan taranıyor.

​​​​​​​Yağal ailesinin 7 çocuğundan biri olan Müslüme için bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

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GÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyorGÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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