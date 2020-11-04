Mersin'de kaybolan engelli çocuk aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde bugün kendisinden haber alınamayan engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Kültür Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Mevlüt Paylı (13), öğle saatlerinde annesi Havva Paylı'ya evlerinin bahçesindeki tuvalete gideceğini söylerek dışarı çıktı.

Oğlunun bir süre dönmemesi üzerine anne Havva Paylı, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, ilçe genelinde arama çalışmasını sürdürüyor.

Aile, kendisini ifade etmekte güçlük çeken Paylı'yı görenlerin ya da yerini bilenlerin emniyete bildirmelerini istedi.

