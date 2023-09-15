Mersin'de kayıp emekli öğretmen devrilen aracında ölü bulundu

Toroslar ilçesi Kepirli yolu mevkisindeki ağaçlık alana yuvarlanmış otomobili görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, araçta sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimlik kontrolü yapılması üzerine, yaşamını yitiren kişinin, ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu emekli coğrafya öğretmeni Abdullah Erdoğan (55) olduğu belirlendi.
Erdoğan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Toroslar ilçesinde, 5 Eylül'de Çelebili Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Erdoğan'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulunmuştu.