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Mersin'de kayıp ihbarı yapılan kişiyi arama çalışması başlatıldı

17.02.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kayıp ihbarı yapılan kişiyi arama çalışması başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de sara hastası olduğu belirtilen kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi Haydar Mahallesi'ndeki evinden akşam saatlerinde çıkan Mehmet Ali Sandal'ın (46) dönmemesi üzerine komşuları durumu yetkililere bildirdi.

Bu sırada mahalleli zeytin ve kayısı bahçelerinde kaybolan kişiyi arama çalışması yaptı.

İhbar üzerine mahalleye Mut İlçe Jandarma ile Mersin İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Mahalle çevresindeki ağaçlık alanlarda arama çalışması başlatan ekipler, herhangi bir ize rastlayamadı.

Yalnız yaşadığı belirtilen Sandal'ı arama çalışması sürüyor.

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