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Mersin'de kayıp olarak aranan çoban ölü bulundu

16.07.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kayıp olarak aranan çoban ölü bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayıp olarak aranan çoban kayalık alanda ölü bulundu.

İlçede çobanlık yapan Abdullah Delikçi'den (70) dün sabahtan bu yana haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma, Mersin Büyükşehir Arama Kurtarma ve Çamlıyayla Belediyesi ekipleri Büklüboyun mevkisinde arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışma sonucu Delikçi, Elciburnu mevkisindeki kayalık alanda ölü bulundu.

Delikçi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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