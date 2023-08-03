Mersin’de keçiboynuzu hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur’un Demirören Mahallesi’nde bir şahsa ait bahçeden yaklaşık 350 kilogram keçiboynuzu çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 3 şüpheli ile bir aracı görüntülerden tespit eden ekipler, zanlıları gizlendikleri yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada ele geçirilen çalıntı malzemeleri ise sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

