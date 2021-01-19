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Mersin’de kırsal kalkınmaya 76,7 milyon TL hibe sağlandı

19.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Mersin’de kırsal kalkınmaya 76,7 milyon TL hibe sağlandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü, 2020’de kırsal kalkınmaya 76,7 milyon lira hibe desteği sağlayarak, 42 il içerisinde birinci sırada yer aldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü, 2020’de kırsal kalkınmaya 76,7 milyon lira hibe desteği sağlayarak, 42 il içerisinde birinci sırada yer aldı. TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, 10’uncu proje çağrısı başvurularının 15 Şubat’ta başlayacağını belirterek, üreticileri ve yatırımcıları hibelerden faydalanmaya davet etti.
Ipard II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında 2020 yılı mali kapanış dönemi sona erdi. TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, bir açıklama yaparak 2020 yılını değerlendirdi.

TKDK Mersin yine ilk sırada yer aldı
İl Koordinatörü Uygur, geride kalan 2020 yılının pandemi sürecine rağmen Mersin için verimli bir yıl olarak geçtiğini belirtti. Mersin İl Koordinatörlüğü olarak 2020 mali yılı içerisinde 76,7 milyon lira hibe ödendiğini kaydeden Uygur, “2020 yılında TKDK Mersin açısından birçok projenin yapımına ve hayata geçirmesine vesile olduk. 2020 Mali Yılı kapanışı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü, 444,10 milyon TL’lik Sözleşmeye Bağlanan Yatırım Tutarı, 201 milyon TL’lik Sözleşmeye Bağlanan Hibe Tutarı ve 126,10 milyon TL’lik Ödenen Hibe Tutarı toplamı ile 42 il koordinatörlüğü içinde birinci sırada yerini almıştır” dedi.

Bu yıl 125 milyon avroluk hibe verilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, 7 Ocak 2021 tarihinde TKDK’nın 10’uncu proje başvuru çağrısını ilan ettiğini anımsatan Uygur, 125 milyon avroluk destek bütçesi ile bu çağrı ilanının 2021 yılına hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Bu yılki destekler hakkında bilgi veren Uygur, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (süt, et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmeler) ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (süt işleme, et işleme, su ürünlerinin işlenmesi ve meyve sebze işleme, soğuk hava deposu) tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecek. Söz konusu tedbirlere göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlanacak. TKDK’nın desteklediği sektörlerde sağladığı hibe olanaklarına ek olarak sağladığı KDV, ÖTV, Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyetleri de bulunmaktadır. Çağrı kapsamında; makine-ekipman alımı (frigorifik kasa, tır, soğutma ekipmanları, plastik kasa) yapım işleri, hizmet alımları (genel harcamalar) ve görünürlük kalemleri desteklenecek uygun harcama kalemleri olarak yatırımcılarımıza sunuyoruz. Hayırlı. uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başvurular 15 Şubat’ta başlıyor
Başvuruların tüm sektörlerde 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren başlayacağını bildiren Uygur, “Başvuruların son teslim tarihleri; Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için 19 Mart 2021, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için 26 Mart 2021’dir. Üretimi ve istihdamı arttıracak olan projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyor, yeni çağrılarımızda yatırımcıları, üreticilerimizi, kooperatif ve birliklerimizi yatırım yapmaya, İl Koordinatörlüğümüze proje sunmaya ve hibelerden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.

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