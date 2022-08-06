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Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor

06.08.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor

MERSİN (AA) - Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına, 4'üncü gününde karadan müdahale sürüyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda 3 Ağustos'ta çıkan ve dün kısmen kontrol altına alınan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle havadan müdahalenin yapılmadığı yangında Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve çok sayıda personel görev alıyor.

Ekipler, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanan bölgede yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışma sonucu yangının tehlike arz etmeyecek seviyeye getirildiği bildirildi.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, 3 Ağustos'ta yangın çıkmıştı.

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