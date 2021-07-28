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Mersin'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi

28.07.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hakan A'nın kullandığı 33 F 4030 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kişinin sudan çıkmasına yardım etti.

Bir süre akıntıya kapılan araç da çekiciyle yola taşındı.

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