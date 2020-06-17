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Mersin’de korona virüs önlemleri sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 17.06.2020 09:51 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, korona virüs salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettirdiği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgının ortaya çıktığı mart ayı itibariyle Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, virüse karşı alınan destek ve önlem paketi çerçevesinde sağlık çalışanlarının konaklamaları için hazır hale getirilen Macit Özcan Spor Kompleksi’ndeki 156 yataklı tesis, aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, korona virüs salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettirdiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgının ortaya çıktığı mart ayı itibariyle Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, virüse karşı alınan destek ve önlem paketi çerçevesinde sağlık çalışanlarının konaklamaları için hazır hale getirilen Macit Özcan Spor Kompleksi’ndeki 156 yataklı tesis, aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren dezenfeksiyon ekibi, haftanın 7 günü sağlık çalışanları için hijyenik bir ortam oluşturuyor. Sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarının eksiksiz olarak giderildiği tesiste, bina dezenfeksiyonunun yanı sıra kapı kolları saat başı siliniyor, yerler steril hale getiriliyor.
Her türlü önlemin alındığı tesiste, odadan çıkış yapıldıktan sonra uygulanan dezenfeksiyon işleminin ardından 72 saat odaya giriş yapılmıyor. Dezenfeksiyon ekibi ve tesisin temizlik personelleri, tesiste görev başındayken hiçbir nokta ile temasta bulunmayarak, sağlık güvenliğini en üst düzeyde tutuyor. Tek kişilik odalarda kalan sağlık çalışanlarının günlük 3 öğün yemek, çamaşır yıkama ve ütüleme gibi ihtiyaçları eksiksiz ve ücretsiz olarak sağlanmaya devam ediyor.
Belediyenin, salgın süreci boyunca ön saflarda savaşan sağlık çalışanları için sağladığı bu hizmetlerin virüs riski bitene kadar sürdüreceği bildirildi.

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