Mersin'de koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde çiçek açan kum zambakları için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bakım çalışması yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere, kum zambaklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Kum zambaklarının koparılmaması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Kum zambaklarını koparan ve tahrip edenlere 244 bin 315 lira para cezası uyguluyoruz. Kum zambaklarının korunması konusunda tüm halkımızdan duyarlı olmalarını bekliyorum." dedi.

Çetin, belli dönemlerde öğrencilerle kum zambağı ektiklerini de ifade etti.

