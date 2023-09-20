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Mersin'de koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

20.09.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde, koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde çiçek açan kum zambakları için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bakım çalışması yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere, kum zambaklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Kum zambaklarının koparılmaması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Kum zambaklarını koparan ve tahrip edenlere 244 bin 315 lira para cezası uyguluyoruz. Kum zambaklarının korunması konusunda tüm halkımızdan duyarlı olmalarını bekliyorum." dedi.

Çetin, belli dönemlerde öğrencilerle kum zambağı ektiklerini de ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Erdemli kum zambağı

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