YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de lisenin kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı

Mersin'de lisenin kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı

MERSİN HABERLERİ  | 04.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Mersin'de lisenin kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de lisede dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada 2 öğretmen yaralandı, okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Kimya Teknoloji Alanı"nda meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Dezenfektan üretimi sırasında meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası okulda yangın çıktı.

Patlamada yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın nedeniyle okulda hasar oluştu.

Laboratuvar ve bazı sınıfların kullanılamaz hale geldiği olayda, patlamanın şiddetiyle çok sayıda klima ünitesi okul bahçesine savruldu.

Ekipler, okul ve çevresinde köpükle soğutma çalışması yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

İnci kefali denetimleri devam ediyor

İnci kefali denetimleri devam ediyor

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Mersin Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:21
Öğle
12:51
İkindi
16:41
Akşam
20:11
Yatsı
21:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Karataş Eczanesi
Akdeniz
Papatya Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Ünel Eczanesi
Akdeniz
Dönmez Eczanesi
Mezitli
Lotus Eczanesi
Mezitli
Polat Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gençler dart il birinciliği sona erdi

Gençler dart il birinciliği sona erdi

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.