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Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcıdan Türk yetkililere teşekkür:

08.09.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı, kendisine ulaşarak ilaç tedavisi uygulayan yetkililere teşekkür ederek, "İhtiyacım olan tıbbi malzemeleri alabilmek için Türk hükümetinin hızlı müdahalesinin hayatımı kurtardığını düşünüyorum." dedi.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren 40 yaşındaki ABD'li Mark Dickey'e uygulanan ilaç tedavisi sürerken, Türk ve Macar kurtarma ekibi mağaraya inerek hastanın son durumunu kontrol etti ve lojistik destek sağladı.

Mağarada AFAD yetkililerinin çektiği videoda, Dickey'in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Dickey, mağaracılık camiasına, Türk hükümetine ve Türk mağaracılara teşekkürlerini iletti.

Dickey, mağaracılık dünyasının birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup olduğunu belirterek, "İhtiyacım olan tıbbi malzemeleri alabilmek için Türk hükümetinin hızlı müdahalesinin hayatımı kurtardığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türk hükümetine ve mağaracılara teşekkür eden Dickey, "Onların yardımıyla kendimi güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak için herkesle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Dickey, kendisinin ayakta olduğuna ancak halen tam olarak iyileşmediğine işaret ederek, "Gördüğünüz gibi tetikteyim, konuşuyorum ama içim henüz iyileşmedi. Bu yüzden buradan çıkmak için çok yardıma ihtiyacım var." dedi.

Bunun dünyaya, birlikte ne kadar iyi çalışılabileceğini göstermek için harika bir fırsat olduğunu gösterdiğini kaydeden Dickey, kendisiyle ilgilenilmesinin çok özel olduğunu söyledi.

Dickey'in duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Videoda konuşan Macar ekibi yetkilisi ise, Dickey'e müdahale edilmesinden bu yana durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Durumlarının iyi olduğunu ancak desteğe ve sürekli gıda tedarikine ihtiyaçları olduğunu kaydeden yetkili, en önemli şeyin yüzeyle iletişim olduğunu belirtti.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 14 kişilik dağcılık grubu keşif için Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

Dickey için bölgede tedbir amaçlı AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bekletiliyor.

Grubun mağaradan güvenle çıkabilmesi için AFAD'ın kurduğu koordinasyon çadırında süreci takip eden ekiplere, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ile farklı ülkelerden gelen dağcılık uzmanları da eşlik ediyor.

Mağaranın, Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımında olmasından dolayı bölgede 1 helikopter hazır bulunduruluyor.

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Mersin mağara afad müdahale

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