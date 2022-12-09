YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de mahalleye inen domuzun kümesteki tavuğu kaçırması görüntülendi

Mersin'de mahalleye inen domuzun kümesteki tavuğu kaçırması görüntülendi

09.12.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yiyecek aramak için mahalleye inen sürüdeki domuzlardan birinin kümesteki tavuklarhdan birini götürmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayaş Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ramazan Serin, 6 Aralık'ta sabahın erken saatlerinde hasat yaptığı limon bahçesinden döndüğü sırada evinin çevresinde domuz sürüsü gördü.

Aracının kornasına basarak sürüyü uzaklaştırmaya çalışan Serin, bu sırada domuzlardan birinin kümesteki tavuğu ağzına alarak kaçmasını da cep telefonuyla görüntüledi.

Serin, gazetecilere, son günlerde domuzların kümesindeki 8 tavuğunu telef ettiğini belirterek, sürünün meyve sebze bahçelerine de zarar verdiğini ifade etti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, domuz sürüsünün kümes çevresinde yiyecek araması, aralarından bir domuzun tavuğu ağzıyla tuttuktan sonra bölgeden kaçarak uzaklaşması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandıMersin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı
Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısındaTrabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısında
Miras kalan arsayı değer kazandı diye bloke edince bin kişi mağdur olduMiras kalan arsayı değer kazandı diye bloke edince bin kişi mağdur oldu
Anahtar Kelimeler:
Mersin Erdemli domuz cep telefonu tavuk kümes

Mersin Namaz Vakitleri 9 Aralık Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:35
Öğle
12:39
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.