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Mersin’de market hırsızı 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 09.11.2020 20:57 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde kapısını kırdıkları marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Emirşah Mahallesinde bulunan bir markete gece yarısı giren yüzleri maskeli 5 şüpheli, markette kimsenin bulunmadığı sırada giriş kapısını kırarak 150 paket sigara, 1 adet cep telefonu ve bin lira parayı çalarak kaçtı.Market sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledikten sonra düzenlediği operasyonda, ikisi ceza evinden tahliye edilmiş eski hükümlü olmak üzere 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelilerle birlikte marketten çalınan 125 paket sigara, 1 adet cep telefonu ve 50 TL para ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, ikisi ise ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin’de market hırsızı 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde kapısını kırdıkları marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Emirşah Mahallesinde bulunan bir markete gece yarısı giren yüzleri maskeli 5 şüpheli, markette kimsenin bulunmadığı sırada giriş kapısını kırarak 150 paket sigara, 1 adet cep telefonu ve bin lira parayı çalarak kaçtı.
Market sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledikten sonra düzenlediği operasyonda, ikisi ceza evinden tahliye edilmiş eski hükümlü olmak üzere 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerle birlikte marketten çalınan 125 paket sigara, 1 adet cep telefonu ve 50 TL para ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, ikisi ise ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.

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