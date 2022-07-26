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Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin ele geçirildi

26.07.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis kamerasına, selenin altında uyuşturucu ele geçirmesi yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri motosikletle uyuşturucu taşınacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde durdurduğu motosiklette 2 pakette 2 kilogram eroin bulundu.

Sürücü H.A (20) ve onunla bağlantılı olduğu iddia edilen S.K (28) gözaltına alındı.

Polis kamerasına, ekiplerin takip ettiği motosikletin önünü kesmesi ve selenin altında uyuşturucu bulunması yansıdı.

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