MERSİN (AA) - Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri motosikletle uyuşturucu taşınacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde durdurduğu motosiklette 2 pakette 2 kilogram eroin bulundu.

Sürücü H.A (20) ve onunla bağlantılı olduğu iddia edilen S.K (28) gözaltına alındı.

Polis kamerasına, ekiplerin takip ettiği motosikletin önünü kesmesi ve selenin altında uyuşturucu bulunması yansıdı.



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