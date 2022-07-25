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Mersin'de müebbet hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

25.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyon sırasında ekiplere zorluk çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 kişiyi öldürme suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan 2 kardeş cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2010 yılında Ö.Ç'nin Tarsus'ta, M.E'nin de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda öldürülmesiyle ilgili aranan firari hükümlüler A.Ç. ve kardeşi L.Ç'nin saklandığı adres tespit edildi.

Haklarında kesinleşmiş müebbet cezası bulunan hükümlüler, adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Operasyon sırasında ekiplere zorluk çıkaran ve asılsız ihbarla çağırdıkları 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansına zarar veren 5 şüpheli de gözaltına alındı.

A.Ç. ve L.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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