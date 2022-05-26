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Mersin'de "Müsilaj Operasyonu"nda 18 şüpheli yakalandı

26.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de "Müsilaj Operasyonu"nda 18 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Mersin'de 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Müsilaj Operasyonu" kapsamında kentteki şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen 33 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda, 18 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, sahte polis üniforması, pompalı tüfek, 15 kartuş, 550 tabanca fişeği ve 45 bin lira ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 15 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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