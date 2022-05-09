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Mersin'de "Mut Ot Festivali" sona erdi

09.05.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivalde modacı Cemil İpekçi, yöredeki kök boyalarla renklendirilen kumaşa ahşap baskı yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Mut Ot Festivali" sona erdi.

Mut'ta 7 Mayıs'ta başlayan festivalin son gününde modacı Cemil İpekçi, belgesel yönetmeni Nur Onur'un anlatımıyla yöredeki kök boyalarla renklendirilen kumaşa ahşap baskı yaptı.

Şef aşçı Hazer Amani de bölgede yetişen otlarla hazırladığı yemekleri katılımcıların beğenisine sundu.

İpekçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyadaki otların yarısından çoğunun bu bölgeden çıktığını belirterek, festival sayesinde hem insanların bir araya geldiğini hem de kültürlerin devam ettirildiğini dile getirdi.

Şef Amani de bölgede yetişen otlardan çok az insanın haberi olduğunu belirterek, "Bunların daha çok bilinirliğinin olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Festivalde ot yemekleri yarışmaları düzenlendi, Hacıahmetli ve Çukurbağ mahallelerinde oynanan köy seyirlik oyunları sergilendi, fotoğraf ve resim sergileri açıldı, yöresel müzik grupları sahne aldı.

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