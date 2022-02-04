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Mersin'de örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı

04.02.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.

Mart ve nisan aylarında hasadı yapılan erik ağaçları, çiçek açarak beyaza büründü.

Üretici Adem Keskin, mart ayının ilk haftasında hasada başlamayı planladıklarını söyledi.

Verimli bir sezon beklentisinde olduklarını dile getiren Keskin, "Soğuk hava nedeniyle örtü altındaki erik ağaçları soğuktan dolayı yaprağını döktü, ardından da çiçeklerini açmaya başladı. İnşallah çok güzel bir hasadımız olacak." diye konuştu.

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