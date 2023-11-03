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Mersin'de otomobilin tamponuna gizlenmiş 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi

03.11.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Mersin'de otomobilin tamponuna gizlenmiş 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente otomobillerle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, öncü araç olarak geldiği belirlenen otomobili Mersin Serbest Bölge Otoban gişelerinde durdurdu. Otomobildeki N.K, O.Y, ve S.I. yakalandı.

Devam eden çalışma kapsamında kente sonradan gelen bir başka otomobil ise Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) çıkışında terk edilmiş halde bulundu.

Bu otomobildeki aramada, aracın arka tamponuna gizlenmiş 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan incelemede, MEŞOT çıkışına gelen araçta olduğu belirlenen M.Y. ve A.D. de Adana'da yolcu otobüsünde yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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