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Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

05.07.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AIF 424 plakalı otomobil, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

1'i sürücü 2 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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